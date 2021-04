Antje Buschschulte war Schwimm-Weltmeisterin, nahm an vier Olympischen Spielen teil, sammelte 54 internationale Medaillen. Nun geht sie in die Politik, kandidiert für die Grünen in Sachsen-Anhalt. Über den Sprung in eine andere Welt – und was das mit der AfD zu tun hat.

Wasser spielt im Leben von Antje Buschschulte noch immer eine große Rolle. Zwölf Jahre nach dem Abschied vom Leistungssport bestimmen aber nicht mehr die Schwimmhallen in Magdeburg, Wuppertal oder Halle ihren Tagesrhythmus. Sondern die Elbe. Seit 2003 wohnt Buschschulte wieder in Magdeburg – zusammen mit dem früheren deutschen Top-Schwimmer Helge Meeuw und den drei gemeinsamen Kindern. „Sehr naturnah“, sagt sie im Gespräch, erzählt von ihrer Mitgliedschaft im örtlichen Kanuklub und schwärmt: „Wenn ich morgens joggen gehe, bin ich in fünf Minuten an der Elbe – das ist großartig.“

Weniger großartig fand Buschschulte das Ergebnis der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, als die AfD im März 2016 auf 24,3 Prozent der Stimmen kam. „Da war ich, wie wahrscheinlich viele, schon geschockt“, erzählt die 42-Jährige. Die junge Familie überlegte damals gerade, vor dem Wechsel der Kinder auf weiterführende Schulen, näher zu den Eltern nach Wiesbaden oder Lübeck zu ziehen. „Ein bisschen Einfluss hatte das Wahlergebnis schon. Zusammen mit meinem Mann habe ich überlegt: Müssen wir Sachsen-Anhalt jetzt verlassen? Können wir das noch ertragen?“, erinnert sie sich. Aber: „Weglaufen ist auch keine Lösung.“

Weglaufen ist keine Lösung

Weggelaufen ist Antje Buschschulte auch früher als Leistungssportlerin nicht. Im Gegenteil: Bei jedem wichtigen Schwimmevent war sie am Start – selbst dann, wenn sie dem Pool besser mal den Rücken gekehrt hätte. Wie bei der EM 2002 in ihrer Geburtsstadt Berlin. „Die hätte ich auch einfach sein lassen können. Bevor man so eine halbgare Leistung abliefert, für die man medial nur gebasht wird“, sagt Buschschulte heute, wo sie weiß: „Für die Außenwirkung war das 2002 sicher keine gute Entscheidung. Aber immerhin kann ich jetzt sagen: Ich war immer dabei, ich hab’ nicht gekniffen.“

Über 14 Jahre hinweg nahm sie an allen internationalen Großereignissen teil, sammelte 54 Medaillen, keine andere deutsche Schwimmerin zeigte so viel Kontinuität. Diesen Stil hat Buschschulte beibehalten, zusammen mit ihrem Mann vermied sie vor fünf Jahren den Bruch mit ihrem Leben in Sachsen-Anhalt. Die Familie blieb, die Töchter im Alter von zehn, sechs und drei Jahren wachsen weiterhin in Magdeburg auf. Und ihre Eltern machen sich Gedanken, was sie zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen selbst beitragen können.

Sportlerin, Wissenschaftlerin, Politikerin

In Buschschulte reifte dabei im vergangenen Herbst der Entschluss, für die Grünen für den Einzug in den Landtag bei den Wahlen am 6. Juni 2021 zu kandidieren. Dort, wo CDU, SPD und Grüne regieren – und Anfang Dezember wegen der Debatte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ein Koalitionsbruch drohte. Der Fall wird nun vom Bundesverfassungsgericht entschieden. Und für Buschschulte, die in der CDU-geführten Staatskanzlei im Magdeburg als Digitalreferentin arbeitet, ist klar, dass sie ihren „verblassenden Sportlerinnenruhm“ jetzt für die Partei in die Waagschale werfen will, die ihr am nächsten liegt.

„Klimaschutz ist ein wichtiges Thema für mich, und die Grünen sind da das Original“, betont die Weltmeisterin von 2003 über 100 Meter Rücken, die parallel zum Schwimmsport studierte und später im Fach Neurobiologie promovierte. Eine Karriere als Wissenschaftlerin fand sie jedoch wenig erstrebenswert. Antje Buschschulte lebte nicht den Traum vieler Wissenschaftler, einmal in Zeitschriften wie „Science“ oder „Nature“ zu publizieren. Viel lieber wollte sie mit Helge Meeuw (36), der 2004 mit der deutschen 4x100-Meter-Lagenstaffel olympisches Silber gewann und heute als Internist in einer Klinik arbeitet, eine Familie gründen. „Ich wollte arbeiten – und leben. So ganz normal“, sagt Buschschulte, die nun womöglich noch eine kleine Karriere als Landespolitikerin hinlegt. Sie sei einmal Wissenschaftlerin gewesen und könne mit der trumpistischen Twitter-Kultur nichts anfangen. „Ich mag das Digitale ja – aber verkürzt auf 140 Zeichen sind mir gesellschaftliche Diskussionen zu kurz“, erklärt die Ex-Schwimmerin, die Unterhaltungen heute noch immer so ungebremst und impulsiv führt wie früher am Beckenrand.

Früher Dickkopf, heute Botschafterin

Als sie vor ihrer Rückkehr nach Magdeburg noch bei Henning Lambertz in Essen ihre Bahnen zog, nannte der spätere Chefbundestrainer der deutschen Schwimmer die damals 22-jährige Buschschulte anfangs einen „Dickkopf“. Inzwischen hat der einstige Dickschädel auch eine klare politische Botschaft. Und die lautet: „Wir müssen einen fairen demokratischen Diskurs führen – ohne uns nur irgendwelche Hauptsätze oder Unwahrheiten um die Ohren zu hauen“.

In ihrem Spezialgebiet, der Digitalisierung, hält sie Deutschland für zu vorsichtig. Die Sorge vor möglichen Gefahren – wie Überwachung – hemme das Land manchmal, diese Entwicklung für positive Ziele zu nutzen. Zum Beispiel für den Klimaschutz. „Aber ohne die Digitalisierung wird das nicht gehen. Man kann das nicht den USA und China überlassen. Und dafür will ich eine Stimme bei den Grünen sein“, betont Buschschulte.

Ungewöhnlicher Karriereweg

Und noch etwas: Gerade in ihrem Bundesland habe der Umweltschultz bislang kaum politische Priorität, beklagt die Frau, die mit knapp 18 – sieben Jahre nach dem Mauerfall – den ungewöhnlichen Weg wählte und ihren Trainingsmittelpunkt erstmals vom Westen in den Osten verlegte. Inzwischen hat Buschschulte mehr als die Hälfte ihres Lebens in Magdeburg verbracht, lernte dabei auch die Umgebung der 240.000-Einwohner-Stadt kennen. Und sie stellt Vergleiche an, etwa mit Wiesbaden, wo ihre Schwiegereltern wohnen. „Wenn man von dort in den Rheingau fährt, ist da die volle Infrastruktur. Aber wenn du hier aufs Land fährst, ist irgendwann gar nichts mehr. Es gibt Dörfer, die sterben aus. Die Hausfassaden sind grau, kein Laden ist mehr offen.“

In Städten wie Magdeburg oder Halle merke man die 24,3 Prozent AfD-Wähler bei den letzten Landtagswahlen nicht so sehr. Allein die „ganz andere Einstellung gegenüber Migranten, auch unter meinen Freunden und Bekannten“ erschrecke sie manchmal ein bisschen, erzählt die Inhaberin von fünf olympischen Bronzemedaillen.

Liebe zur Elbe

Und dann spricht Antje Buschschulte noch mal über die Elbe. Als Erstes fällt ihr dabei ihr Kanuklub ein, bei dem sie sich gerne mal ein Boot holt und einfach ein bisschen rumpaddelt. Sie schwärmt vom enormen Freizeitwert solcher Ausflüge, plaudert ähnlich begeistert von einem großen Park zwischen zwei Elbarmen, den nahe gelegenen Elbauen – und von den vielen Sonnentagen in Magdeburg. Die haben die Menschen dort dem Harz zu verdanken, über dem sich das schlechte Wetter, wenn es von Westen kommt, immer abregnet.

„Deshalb haben wir wahrscheinlich aber auch irgendwann ein noch größeres Problem mit Dürren“, vermutet Buschschulte, die das zweite Elbhochwasser im Juni 2013 miterlebte. Damals wurde sie mit ihrer Familie evakuiert, fand für zwei Wochen bei den Eltern eines Freundes Unterschlupf „Es gibt einen Deich, aber da stand das Wasser einen Zentimeter vor der Kante, also richtig weit oben. Das war kein Spaß“, erinnert sich Antje Buschschulte – die spätestens seitdem weiß: „Die Elbe ist eine gefährliche Sache, wenn man mit dem Klima kämpft.“