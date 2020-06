Der Mannheimer Michael Hasslinger ist seit 22 Jahren für RPR1 die Stimme vom Betzenberg. Zurzeit macht er eine Erfahrung, die er, wie er sagt, nicht gebraucht hätte. Er muss bei den Geisterspielen dem Hörer Spielzüge in einer seelenlosen Atmosphäre beschreiben. Noch zwei FCK-Heimspiele stehen an, gegen Viktoria Köln und Bayern II. Zum Jahresende sagt der 64-jährige Reporter ade.

Herr Hasslinger, nach Spielen gegen 1860 München, Jena, Chemnitz und Uerdingen sind Sie fast schon ein alter Hase beim Kommentieren von FCK-Geisterspielen im Fritz-Walter-Stadion. Der Ball rollt, die Westkurve schweigt, was sagen Sie dazu?

Das ist alles absurd. Du hörst deine eigene Stimme, und diese Stimme ist im ganzen Stadion zu hören. Nur, es ist keiner da. Verrückt. Oder ich höre, was der Kollege von Magentasport kommentiert, der 30 Meter weiter sitzt. Oder: Im ersten Spiel gegen 1860 München sagte die Redakteurin im Studio zu mir nach der ersten Einblendung, bei dir sind so merkwürdige Geräusche, kannst du die mal abstellen. Es war der kräftige Gewitterregen, der aufs Dach prasselte. Wenn’s normalerweise laut im Stadion ist, sagt sie dreh mal auf. Jetzt muss ich mein Mikro um die Hälfte der Lautstärke reduzieren und denke, ich sitze im Beichtstuhl.

Immerhin durften zwei Handvoll privilegierte Journalisten ins Stadion und arbeiten. Sie auch als „Dino“, der Sie nach 22 Jahren sind. Kommt man sich da nicht verdammt einsam und verlassen vor?

Da sitzen 12, 13 Journalisten auf der Pressetribüne mit relativ großem Abstand auseinander. Das allein ist schon schwierig, weil du normalerweise deinen Nachbarn fragen kannst, sag mal, wer hat da gefoult oder wer hat den Eckball geschossen. Jetzt musst du bei einer Liveeinblendung aufpassen wie ein Schießhund. Ich hab die Kicker-App nebendran liegen. Du hast nicht die Möglichkeit, in Zeitlupe alles noch mal zu sehen, denn auch die Monitore sind nicht da. Die werden nicht aufgebaut, weil Servicetechniker eingespart werden. Das ist alles wie bei einem Spiel auf dem Dorf.

Und halt echt keine Stimmung. Nichts, null.

Ach ja. Ich vermisse sie (grinst). Normalerweise kommt da mal ein Fan, der meine Kommentierung mithört und sagt, haben Sie den Spieler XY wirklich so gut gesehen. Ich finde, der hat heute überhaupt nichts gebracht.

Der echte Fan aber steht ja ganz woanders, in der Westkurve ...

Ja, richtig. Nach zwei Jahren beim FCK kickte Ioannis Amanatidis sechs Jahre bei der Frankfurter Eintracht. Als die mal auf den „Betze“ kam, hat er zu mir mal gesagt: Du kommst vor dem Spiel aus diesem Tunnel heraus, guckst nach rechts und denkst dir ’ach du Scheiße’. Ja, es ist ein psychologisches Moment, mit oder gegen die Westkurve zu spielen. Aber in der Westkurve geht halt gerade keiner aus dem Sattel.

Der zwölfte Mann fehlt also. Verändert das nicht das Spiel komplett?

Ich halte es für ein seelenloses Gekicke, es könnte auch ein Testspiel sein. Aber Fußball ist eigentlich Emotion pur. Die Spieler sagen zwar, das sei wie immer, und die Trainer erzählen, es wäre schöner, wir hätten Zuschauer, aber wir müssen damit leben. Das Ganze wirkt steril. Aber was sportlich auf dem Feld passiert, unterscheidet sich nicht zu den normalen Zeiten. In diesen 90 Minuten ist der Fußball nicht Geschäft, sondern Sport.

Wie oft gehen Sie auf Sendung?

Ich habe zwischen sechs und zehn Einblendungen, manchmal auch nur ganz kurze, wenn’s nichts zu erzählen gibt und es 0:0 steht.

Und wenn ein Tor fällt?

Die Kollegen im Studio sehen das Spiel, der Moderator guckt mit einem Auge auf den Bildschirm und schaltet dann in aller Regel zu mir durch.

Kommentieren Sie nur die Spiele des FCK, oder sind Sie auch mal ins Mainz?

Ich mache auch ab und zu den FKP, die sind wie der FCK Medienpartner von RPR1, dann gibt’s aber einen Nachbericht von 30 Sekunden am nächsten Morgen. Die Heimspiele von Mainz 05 besetzt der Kollege Thomas Stüber. Und bei Auswärtsspielen sind wir nicht dabei, weil wir keine Lizenz haben, wir kaufen auch keine Rechte.

Also gehört Michael Hasslinger zum FCK-Inventar – auch eine Bürde?

Der Hörer erwartet einfach, dass du objektiv berichtest. Ich gebe zu, es ist manchmal ein schwieriger Spagat, wie du was rüberbringst, wenn du eine gewisse Affinität zum Verein hast. Aber: Ein schlechtes Spiel bleibt ein schlechtes Spiel. Vereinsmitglied beim 1. FC Kaiserslautern bin ich nicht, der journalistischen Unabhängigkeit wegen.

Die jetzige Erfahrung nach 22 Jahren Liveberichte vom „Betze“ ist neu. Hätten Sie die gebraucht?

Sagen wir so: Ich versuche das professionell zu machen. Meine Berichte sind immer mit Herzblut und voller Kommentare. Jetzt springt kein Funke mehr rüber. Ich hätte gerne drauf verzichtet.

Also sind Geisterspiele, wenn man so will, überflüssig und fehl am Platz?

Das Konzept gilt als bahnbrechend im europäischen Fußball. Es war eine wirtschaftliche Notwendigkeit zu spielen. Ich aber hätte trotzdem gesagt: Brecht alles ab. Die Profifußballer dürfen Dinge, die andere nicht dürfen. Sie haben halt eine riesen Lobby, es werden einige Millionen Euro bewegt.