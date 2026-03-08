Die Formel-1-Saison beginnt für Nico Hülkenberg mit einer großen Enttäuschung. Beim Großen Preis von Australien ist sein Audi nicht fahrtauglich.

Melbourne (dpa) - Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg hat den Saisonstart im australischen Melbourne kurzfristig verpasst. Bei der Premiere von Audi als Werksteam konnte der Rheinländer aufgrund von technischen Problemen nicht starten. Vor den Augen von Konzernchef Gernot Döllner wurde das Auto des 38 Jahre alten Routiniers von den Mechanikern zurück in die Garage geschoben. Auch von dort konnte Hülkenberg nicht mehr in den ersten Saisonlauf gehen.

Die Qualifikation hatte er als Elfter abgeschlossen. Audi hatte den Schweizer Sauber-Rennstall übernommen und ist in dieser Saison erstmals als Werksteam am Start.