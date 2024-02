Nichts geht im Fassatal: Wegen Neuschnees fällt auch der zweite Super-G der Ski-Rennfahrerinnen aus. Das dürfte vor allem eine Schweizerin ärgern.

Val di Fassa (dpa) - Der Neuschnee in den Dolomiten hat die alpinen Skirennfahrerinnen auch um den zweiten Super-G in Val di Fassa gebracht. Der Weltverband Fis und die Organisatoren in Norditalien mussten das Rennen absagen. Eigentlich war die Hoffnung, durch die Absage des ersten Events am Samstag mehr Zeit für die Pistenpräparierung am Sonntag zu haben. Der Plan ging nicht auf.

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami verpasst damit eine große Chance, ihren Vorsprung in der Gesamtwertung (1414 Punkte) auf die noch pausierende Mikaela Shiffrin aus den USA (1209) auszubauen und vor den letzten Rennen der Saison für eine mögliche Vorentscheidung zu sorgen. In der Disziplinwertung führt Gut-Behrami (360) zwei Rennen vor Schluss knapp vor der Österreicherin Cornelia Hütter (355).