Von Prinz Philip, dem jüngst verstorbenen Gemahl der britischen Königin, sind viele Sprüche bekannt – originelle und grenzwertige. Über seine Tochter Anne soll er gesagt haben, sie liebe alles, was vorne fresse und hinten furze. Was nicht so garstig ist wie es klingen mag, denn Philip war selbst großer Pferdenarr. Polospieler, Vierspänner-Kutschenfahrer, vor allem aber – und das werden nicht viele wissen – fast 22 (!) Jahre lang, von 1964 bis 1986, Präsident des Weltreiterverbandes.

Zeitzeugen sagen: Er hat den noch militärisch geprägten Altherrenklub zu einem echten Sportverband transformiert. In seine Amtszeit fällt zum Beispiel die Einführung systematischer Dopingkontrollen. Royale Häupter an der Spitze der FEI waren auch nach Philip eher die Regel als die Ausnahme, aber längst nicht alle haben das Pferdewohl wenigstens so wichtig genommen wie die eigenen Befindlichkeiten. Philips Nach-Nach-Nachfolgerin Prinzessin Haya bint al-Hussein etwa hat sich von ihrem Mann aus Dubai fernsteuern lassen. Dopingskandale um die Distanzpferde von Scheich Mohammed wurden lange unter den Teppich gekehrt. Jetzt, unter der uneitlen Ägide des Belgiers Ingmar De Vos, hat die FEI in der Herpesvirus-Krise geradlinig und transparent agiert. Ob Philip es noch mitbekam?

Der Sport als Dienstleister hat derzeit einfach Pech

Die Pandemie lässt uns ja über Dinge grübeln, über die viele sich bisher keine Gedanken gemacht haben. Grundsätzliches, wie unser Konsum- und Essverhalten zum Beispiel. Weniger Fleisch, weniger Tierprodukte überhaupt, mehr „Bio“, insgesamt einfach mehr Bewusstsein – könnte künftig eine Richtschnur für noch mehr Menschen sein. Die Erkenntnis, dass auch dieses Virus wohl mal vom Tier auf den Menschen gesprungen ist, kann ja ein Schlüssel sein. Denn was mir bei allen Fallzahlen, Lockdown-Debatten, Impf- und Testappellen zu kurz kommt, ist neben dem Wie (wie kommen wir durch die Corona-Dauerkrise) das Woher (woher kommt die Pandemie eigentlich) und danach wieder gern ein anderes Wie (wie verhindern wir die nächste?).

Kleiner Exkurs vom Sport, ich weiß. Auch hier legt Corona eine Erkenntnis frei, die sich zunächst mal in einer schlechten Nachricht verbirgt. Der Sportbund Pfalz hat zwischen Januar 2020 und Januar 2021 einen Rückgang um 4,25 Prozent auf nun 481.216 Mitgliedschaften in 2043 Vereinen registriert – ein Minus von 21.385 Mitgliedern, überdurchschnittlich hoch und diesmal nicht allein dem demographischen Wandel geschuldet, wie der Verband klarstellt.

Was fehle, seien vor allem Neueintritte in Sportvereine. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Vereine eben schon lange nicht mehr nur für Vereinsmeier gedacht sind, sondern auch für Menschen, die sich für Jahreshauptversammlungen und Ehrennadeln nicht interessieren, was ihr gutes Recht ist. Sie nehmen den Sportverein im besten Fall als modernen Dienstleister wahr, das ist die Erkenntnis. Ein Dienstleister aber, der derzeit – und das ist ja nicht seine Schuld – wenig anzubieten hat. Das trifft wieder mal vor allem die Jüngsten: kein Mutter-Kind-Turnen, kein Schwimmunterricht, kein Mini-Fußball, lange kein Gruppen-Reitunterricht. Also werden die Kurzen auch gar nicht erst angemeldet.

Es passt ins Gesamtbild. Das natürlich nötige Herunterfahren des Landes hat die Dienstleister mehr getroffen als die, die etwas produzieren. Auch wer Sport als Unterhaltungselement „herstellt“, also die Profiklubs, durfte weitermachen. Wer Sport aber als aktive Gesundheitsvorsorge angeboten hat, Vereine und Fitnessstudios, musste schließen.