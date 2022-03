Mit einem mutigen Auftritt hat Eintracht Frankfurt Kurs auf das Viertelfinale in der Europa League genommen. Der Fußball-Bundesligist gewann das Hinspiel im Achtelfinale bei Betis Sevilla mit 2:1 (2:1).

Im Rückspiel in der kommenden Woche hat die Eintracht damit beste Chancen auf das Weiterkommen. Filip Kostic (14.) und Daichi Kamada (32.) erzielten vor 36.574 Zuschauern, darunter einige Tausend Eintracht-Anhänger, die Tore für das im laufenden Wettbewerb weiter ungeschlagene Team von Trainer Oliver Glasner.

Frankreichs Weltmeister Nabil Fekir (30.) gelang für Sevilla das 1:1. Die Frankfurter vergaben gar einen höheren Sieg. So scheiterte Rafael Borré mit einem schwach geschossenen Handelfmeter (52.).

Kostic mit Geniestreich

Wie schon beim jüngsten 4:1-Erfolg in der Bundesliga bei Hertha BSC setzte Glasner auf Attacke und schickte die gleiche offensiv ausgerichtete Startformation auf den Rasen des Estadio Benito Villamarín. Der Mut wurde belohnt. Frankfurt hielt den Tabellenfünften der spanischen La Liga zunächst vom eigenen Tor fern und ging durch einen Geniestreich von Kostic früh in Führung. Der am linken Flügel postierte serbische Nationalspieler überlistete Sevillas Torwart Claudio Bravo mit einem Schlenzer ins lange Eck. Dann überwand Fekir Frankfurts bis dahin beschäftigungslosen Torwart Kevin Trapp. Die schnelle Antwort: Nach einem Fehler der Betis-Abwehr bediente Jesper Lindström den frei stehenden Kamada – 2:1, der vierte Treffer des Japaners im laufenden Wettbewerb.

So spielten sie

Betis Sevilla: Bravo - Sabaly, Pezzella, González, Ruibal (77. Tello) - Rodriguez, William Carvalho (61. Miranda) - Canales, Fekir, Juanmi (61. Joaquin) - Willian José (77. Iglesias)

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, N’Dicka - Knauff, Jakic, Sow, Kostic - Lindström (73. Hauge), Kamada (78. Lenz) - Borré (86. Lammers)

Tore: 0:1 Kostic (14.), 1:1 Fekir (30.), 1:2 Kamada (32.) - Gelbe Karten: Fekir (2) - Sow (1), Hinteregger (1) - Beste Spieler: Bravo, Canales - N’Dicka, Sow - Zuschauer: 36.574 - Schiedsrichter: Guida (Italien).