Der 1. FC Kaiserslautern kann im Stadion am Hardtwald nicht gewinnen. Am Sonntag trennen sich beide Mannschaften 0:0. Mit Philipp Klement haben die Roten Teufel ein neues Element in ihrem Spiel, an das sie sich erst gewöhnen müssen. In der ersten Hälfte macht sich das abermals bemerkbar.

Dirk Schuster hat ein Problem. Mit Marlon Ritter, Mike Wunderlich und Philipp Klement stehen ihm für das Mittelfeld drei sehr versierte Fußballer zur Verfügung. Im Grunde kann der Trainer