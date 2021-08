Wie war das nochmal in diesen Wieder-Corona-Krisenzeiten? Unnötige Reisen vermeiden? Zumal in ferne Länder und gar Hochrisikogebiete? Einverstanden, aber sagen Sie das mal Senhor Tite. Der ist Fußball-Nationaltrainer Brasiliens. Ein Land, das sich derzeit nicht so gern von außen sagen lässt, wie man so manches anders machen müsste. Wir wollen Tite aber nicht in Sippenhaft für seinen zerstörerischen Präsidenten nehmen. Dennoch: Dass der bei Hertha BSC durchgestartete Matheus Cunha in der jüngsten Abstellungsphase für Nationalspieler um die halbe Welt fliegen musste, um dann in Bolivien und Peru eben nicht zu spielen, lässt einen in diesen Zeiten schon fassungslos zurück. Am meisten wird sich der junge Mann selbst grämen, hatte er sich doch riesig auf sein Debüt in der Seleção gefreut.

Mehrere Bundesliga-Manager, allen voran der ansonsten wirklich nicht zur geifernden Schnappatmung neigende Alexander Rosen, haben besagte Abstellungsphase so heftig kritisiert wie selten. Rosen vor allem deshalb, weil sein Hoffenheimer Torjäger Andrej Kramaric infiziert vom Trip mit Kroatiens Nationalmannschaft zurückkehrte. Kollege Horst Heldt vom 1. FC Köln zürnte gar, es sei „völliger Irrsinn, dass Mannschaften in einer solchen Phase wie wild durch die Gegend reisen und in Risikogebiete fliegen“. Der Fairness halber sei aber auch gesagt: Als der Fußball nach der ersten Corona-Hochphase langsam wieder in die Gänge kam, haben die Nationalmannschaften die Füße still gehalten. Vorrang hatten die Klubs samt ihrer europäischen Wettbewerbe. Dass auch die Länderverbände aufs Geld und ihre Verträge schauen müssen, ist logisch. Trotzdem, es muss erlaubt sein, die Länderspiel-Verpflichtungen Mitte November zu hinterfragen. Weil die Reiserei für Freundschaftsspiele (als solche sehe ich auch die Nations League, sorry) im Gesamtkontext der Krise ein fragwürdiges Zeichen setzt. Man könnte jetzt entgegnen: Wieso, für die Champions League wird ja auch quer durch Europa gejettet? Stimmt, aber es gibt Unterschiede, wenn Profifußballer reisen. Hier sind es konzertierte Aktionen in gecharterten Flugzeugen – Stichwort Blase. Bei den Nationalmannschaften naturgemäß zunächst individuelle Trips zu den Treffpunkten, häufig in Linienmaschinen. Matheus Cunha jedenfalls hätte im Nachhinein wohl lieber dem Rat der Kanzlerin entsprochen und wäre daheim geblieben.

Vieles fühlt sich so an wie im März

Dazu passend ein kleiner Einblick in unseren Redaktionsalltag. Wir fühlen uns schon fast wieder wie im März. Die Meldungen von Absagen und Verlegungen kommen zwar noch nicht im Minutentakt, aber sie kommen. Jeden Tag mehr. Deutsches Turnfest (wohin auch viele Pfälzer wollten), Basketball-Pokalendrunde, Handball-Europapokalspiele der Rhein-Neckar Löwen, Volleyballrunden in der Pfalz, Tischtennis-Drittligaspiel der TSG Kaiserslautern, Bezirksliga-Fußballspiele in der Südpfalz und und und. Von oben nach unten, völlig egal, in der Pandemie sind alle Sportereignisse gleich – jedenfalls dann, wenn sie nicht stattfinden.Der nächste Sport-Lockdown, er kündigt sich an.

Da mutet es unwirklich an, wenn mitten in diese anschwellende Absagewelle eine Profiliga verkündet, dass sie nun doch starten will – die Deutsche Eishockey-Liga. Mich beschleichen gemischte Gefühle. Am 8. März habe ich mein bislang letztes Eishockey-Spiel in Mannheim gesehen – lang ist’s her, aber das ist nicht wichtig angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen. So denken offenbar viele. Oder wie es ist es sonst zu erklären, dass der 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch sein erlaubtes Zuschauerkontingent – statt 7500 kamen 2905 – bei Weitem nicht ausreizen konnte? Blöd für den Verein. Aber gut fürs Wissen um unsere grundsätzlich immer noch disziplinierte und vorsichtige Gesellschaft. Ausnahmen bestätigen ... naja, Sie wissen schon.