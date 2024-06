Zwei Monate vor den Olympischen Spielen steigt der erste Saisonhöhepunkt in der Leichtathletik. Das große deutsche Team - mit vier Pfälzerinnen und einem Pfälzer - hat bei den Europameisterschaften wesentlich bessere Aussichten auf Medaillen als bei der vergangenen WM in Budapest.

Wann und wo findet die EM statt?

Rund 50 Jahre nach der bislang letzten EM in Rom werden die kontinentalen Titelkämpfe vom Freitag bis 12. Juni im Olympiastadion ausgetragen. 1987 fanden an selber Stelle auch die zweiten Weltmeisterschaften statt.

Welche Bedeutung hat die EM im Olympia-Jahr?

Für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) nannte Sportdirektor Jörg Bügner die Wettbewerbe zu Saisonbeginn ein Top-Event und kündigte eine große deutsche Mannschaft an. Rund 110 Sportlerinnen und Sportler schickt der DLV nun. Der Verband will zweigliedrig fahren: Für die Top-Athletinnen und -Athleten sieht Bügner die EM als eine ideale Standortbestimmung im Hinblick auf die Olympischen Spiele im August. „Für welche, die nicht zu den Spielen kommen, wird das der Jahreshöhepunkt“, sagte er.

Deutsche Medaillenhoffnung: Malaika Mihambo. Foto: Michael Kappeler/dpa

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo freut sich auf „eine der ranghöchsten Meisterschaften“ und den Wettkampf. „Er ist eine Standortbestimmung und eine Generalprobe für Paris, aber eben auch ein Saisonhöhepunkt, den ich sehr motiviert angehe“, sagte die 30-Jährige.

Wer trägt die deutschen Hoffnungen?

Natürlich zählt Mihambo zu den Anwärterinnen auf Edelmetall. Die zweimalige Weltmeisterin ist komplett von ihrem Muskelfaserriss genesen, der sie 2023 um die WM-Teilnahme brachte. Anders als bei der medaillenlosen WM in Budapest dürfte es für das DLV-Team Podiumsplatzierungen geben: Bei der EM 2022 in München triumphierten unter anderem Sprinterin Gina Lückenkemper, Zehnkämpfer Niklas Kaul und Speerwerfer Julian Weber, denen auch diesmal einiges zuzutrauen ist.

Mit 16 Medaillen – siebenmal Gold, siebenmal Silber und zweimal Bronze – war der DLV daheim sogar die Nummer eins. Zehnkämpfer Leo Neugebauer fehlt in Rom, er startet direkt vor EM-Beginn bei den College-Meisterschaften in den USA. Auch 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen ist nach einem Infekt nicht am Start. Hochspringer Tobias Potye sagte ebenso ab.

Stabhochspringer Oleg Zernikel. Foto: Iversen

Vier Athletinnen und ein Athlet aus der Pfalz sind in Rom dabei: die Edenkobenerin Hanna Klein (5000 Meter), Kugelstoß-Medaillenhoffnung Yemisi Ogunleye aus Bellheim, Hammerwerferin Samantha Borutta aus Mutterstadt, Speerwerferin Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) sowie Stabhochspringer Oleg Zernikel (ASV Landau).

Was gibt es zu gewinnen?

Der europäische Leichtathletik-Verband schüttet jeweils 50.000 Euro für die besten zehn Leistungen aus, insgesamt also eine halbe Million Euro. Dafür wurden die Disziplinen in jeweils fünf Gruppen unterteilt: Sprint inklusive Hürdensprint, Mittel- und Langstrecke auf der Bahn, Wurfdisziplinen, Sprung sowie die Wettbewerbe auf der Straße, im Mehrkampf und in den Staffeln. Um die Leistungen vergleichbar zu machen, gibt es ein Punktesystem. Der Verband spricht von einem Meilenstein, weil Sportlerinnen und Sportler erstmals bei einer EM finanziell profitierten.

Wer überträgt die Wettkämpfe?

ARD und ZDF berichten von den sechs Wettkampftagen im Wechsel live im Fernsehen. Auch im Livestream sind die Wettkämpfe zu sehen.