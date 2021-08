Die Personalsorgen werden beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nicht geringer: Nun muss der gerade erst beim 3:0-Heimsieg am Samstag gegen den TSV 1860 München in die Startelf gerückte Hikmet Ciftci passen. „Es wird eine Muskelverletzung sein. Da geht es dann darum, wie lange er ausfällt“, sagte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Montag. Der 23-jährige Ciftci befand sich zu diesem Zeitpunkt noch bei einer MRT-Untersuchung.

FCK noch sieglos in Halle

Antwerpen möchte die positive Energie aus dem Spiel gegen die Münchner „Löwen“ mit zum Halleschen FC nehmen, wo der FCK am Dienstagabend (19 Uhr, MagentaSport, Liveblog auf rheinpfalz.de) gastiert. In Halle sind die Roten Teufel noch sieglos. Antwerpen kann sich durchaus vorstellen, mit der gleichen Grundausrichtung wie gegen die Münchner – einem 4-1-4-1 – zu starten. Erster Kandidat für die Ciftci-Position ist Julian Niehues. Ein sehr offensiv ausgerichteter FCK ist an der Saale nicht zu erwarten. „Wir können auch mal dem Gegner das Spiel überlassen“, sagte Antwerpen.

Fehlen werden den Lauterern Anas Bakhat (Kniebinnenschaden), Lucas Röser (Kreuzbandriss), Felix Götze (Haarriss im Schädel), Kevin Kraus (Knieprobleme), Avdo Spahic (Zerrung) und Marlon Ritter (Muskelquetschung im Oberschenkel).