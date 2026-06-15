Die WM ist erst wenige Tage alt, doch die ersten Gewinner gibt es bereits. Die schottischen Fans sind die lauteste, trinkfreudigste und friedlichste Attraktion bislang.

„No Scotland, no Party“, so lautet einer der vielen Schlachtrufe der schottischen Fans nicht nur bei der WM. Und er könnte das Motto im Großraum Boston derzeit nicht treffender zusammenfassen. Wo diese Schotten auch sind, ob im Stadtzentrum, in der Bahn, auf dem Wasser, im Stadion: Es ist ein einziges Freudenfest.

Am Samstagabend sangen Zehntausende vor dem ersten Spiel gegen Haiti im Stadion von Foxborough ihre Nationalhymne, „Flower of Scotland“. Lautstark, liebevoll, leidenschaftlich. Voller Inbrunst und Stolz. So wie immer. Sie umarmten ihre Nebenleute, auch wenn diese mitunter gar keine Schotten waren, schunkelten, einige weinten sogar. Welch ein WM-Comeback dieser „Tartan Army“. Kaum vorstellbar: 1998 war Schottland das bisher letzte Mal bei einer WM dabei. Deshalb sind auch diesmal so viele Fans mit in die USA gekommen. Die einen haben Nachholbedarf, andere kennen eine WM nur aus den Erzählungen der Eltern und Großeltern – und erleben nun, wie auch jeder von Schottlands Spielern, endlich die Premiere.

Lang ist’s her

Grant Bannerman erinnert sich noch genau an die 0:3-Niederlage gegen Marokko am 23. Juni 1998 in Saint-Etienne. Niemals, sagt er, hätte er damals gedacht, 28 Jahre bis zur nächsten WM warten zu müssen: „Eine viel zu lange Zeit.“ Was diesmal drin sei? „Die Gruppenphase sollten wir überstehen“, findet der 68-Jährige. Als er sein Alter erwähnt, wird er emotional: „Noch einmal werde ich keine 28 Jahre warten können.“

Sein jüngerer Bruder Mark steht neben ihm. Er hatte sich die WM 1998 noch nicht leisten können und deshalb damals einfach gedacht, dass er dann seine Schotten eben vier Jahre später in Japan und Südkorea sehen werde. „Wie naiv“, sagt er und lacht.

Die Idee mit Providence

Grant und Mark sind zwei von rund 1100 Schotten, die am Samstag eine ganz besondere Anfahrt hatten. Sie alle wurden von Providence in Schulbussen zur knapp 30 Kilometer entfernten Arena gebracht, eskortiert von zehn Polizeiwagen. Gregor Cowan war zusammen mit sieben anderen Fans im Januar auf diese Idee gekommen. Genau genommen war es nur eine Art Notlösung, aber was für eine. Als nach der Gruppenauslosung klar war, dass Schottland am 13. Juni gegen Haiti sowie am 19. Juni gegen Marokko spielt, und zwar jeweils im „WM-Stadion Boston“, nahmen sie ihre Planungen auf. Und sie fanden schnell heraus, dass die Arena 50 Kilometer von Boston entfernt ist – und somit weiter als Potsdam von Berlin.

John McGinn sorgte für das erste schottische WM-Tor seit 28 Jahren. Foto: Martin Rickett/dpa

Bostons öffentlicher Personennahverkehr war keine Option, denn die Massachusetts Bay Transportation Authority hatte die Preise für eine Bahnfahrt nach Foxborough auf 80 Dollar vervierfacht. Eine Anfahrt mit dem Bus kostet sogar 95 Dollar. Cowan suchte nach Alternativen in der Nähe – und fand diese rund 80 Kilometer südwestlich von Boston, in Providence. „Aus dieser Idee ist eine Lawine geworden“, sagt Cowan stolz, als er am mit tausenden Landsleuten durch Providence marschiert. Emotional, ergänzt der Mann, dessen langer Bart ebenso auffällig und imposant ist wie sein durchtrainierter, tätowierter Oberkörper, sei er „ein Wrack“. Aber der ganze Aufwand habe sich trotzdem gelohnt.

Insgesamt haben Cowan und Co 21 Schulbusse gemietet. Es waren viele Telefonate, viele E-Mails und es war viel Vertrauen nötig, um all das zu organisieren. Die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Providence und der lokalen Polizei sei außergewöhnlich gewesen, lobt Cowan. „Sie haben nicht gesagt, was sie uns anbieten können, sondern gefragt, was wir brauchen“, fügt Ally Henry hinzu. Der 65-Jährige gehört ebenfalls zur Planungsgruppe “Schulbusse“.

Zwar wusste niemand in Providence so genau, was da Anfang Juni tatsächlich auf die 190.000-Einwohner-Stadt zukommen würde. Doch die schottische Polizei erklärte ihren US-Kollegen, dass die „Tartan Army“ „fröhliche Fans“ seien und keine Krawallmacher. Und sie sind Menschen, denen die wahren Werte des Fußballs wichtig sind. Es sei ein Spiel für alle - und das solle auch so bleiben.

Ein großes und weites Herz

Deshalb widersetzen sich die Fans nicht nur den überteuerten Bahn- und Bustickets in Boston, sondern auch den Fifa-Forderungen. Der Weltverband verlangte für einen Busparkplatz am Stadion 600 Dollar pro Fahrzeug. Die Schotten fanden jedoch in Foxborough durch persönliche Kontakte vor Ort bei einer Autovermietung eine weitaus günstigere Option. Das so gesparte Geld werden sie spenden. Ein Kinderkrankenhaus in Providence bekommt für seine Krebsforschung 10.000 Dollar, ein örtlicher Dudelsack-Verein 6500 Dollar.