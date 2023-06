Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Rasenturnier in Stuttgart zeigt der zweimalige French-Open-Sieger Kevin Krawietz seine Extraklasse im Doppel. Bald will er auch „ein paar Matches“ für GW Mannheim spielen.

„Colosseum“ heißt der Hauptnebenplatz bei den Boss Open, dem ATP-Rasenturnier in Stuttgart-Weißenhof. Das antike Kolosseum in Rom ist natürlich weitaus imposanter, doch was