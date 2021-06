Le Castellet (dpa) - Teamchef Otmar Szafnauer will mit Sebastian Vettels Rennstall Aston Martin in den kommenden Jahren Titel gewinnen.

„Wenn wir in drei bis vier Jahren ein WM-Anwärter sein könnten, wäre das ein Erfolg. Die WM innerhalb von fünf Jahren wirklich zu gewinnen, würden wir, glaube ich, als erfolgreich bewerten“, wurde Szafnauer von den Fernsehsendern RTL und Sky zitiert. Dieser Zeitraum sei mit Blick auf andere erfolgreiche Team in der Vergangenheit durchaus realistisch.

Fraglich ist, ob der viermalige Weltmeister Vettel noch so lange dabei bleibt. Der 33-Jährige war Anfang des Jahres zum englischen Autobauer gewechselt, über seine genaue Vertragsdauer ist offiziell nichts bekannt. Der Heppenheimer Vettel sprach selbst von einem längerfristigen Engagement. Zuletzt ging es für ihn deutlich bergauf, beim Rennen in Baku belegte er überraschend Platz zwei. In dieser Woche steht in Frankreich der siebte Saisonlauf auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:210615-99-999909/2