Der FK Pirmasens steht bis 12. Februar da, wo er auch am Saisonende in der Fußball-Regionalliga sein möchte: auf einem Nichtabstiegsplatz. Durch das verdiente 2:1 (0:0) im letzten Spiel vor der Winterpause gegen den FC Gießen rückten die Südwestpfälzer auf den fünftletzten Platz vor, der nach jetzigem Stand eine weitere Runde in Liga vier bedeutet.

Mann des Tages war Arman Ardestani, der am 22. Spieltag sein erstes Regionalligator für den FKP schoss und das 2:0 einleitete. „Die Erleichterung ist riesig. Normalerweise