Durch den 30:27-Erfolg gegen den HSV Hamburg am Montagabend bleiben die Rhein-Neckar Löwen zu Hause in der noch jungen Saison ungeschlagen. Zu verdanken hat das Team den Sieg einem am Ende phänomenalen Routinier.

Es wurde brenzliger und brenzliger. Der HSV Hamburg drängte auf den Ausgleich. Möglich wurde das, weil die Löwen im Angriff in den letzten 15 Minuten schluderten,