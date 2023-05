Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer Woche Trainingslager in der italienischen Ferienregion Obervinschgau reist Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag zurück in die Pfalz. Trainer Marco Antwerpen ist mit den Tagen in Mals sehr zufrieden, lobt sein Team, redet über sein Image als harter Hund und die weitere Kaderplanung.

Auf der Terrasse des Bio-Hotels Panorama genießt Marco Antwerpen den traumhaften Blick auf die Berge. Der 49-jährige Trainer der Roten Teufel wirkt entspannt, zufrieden und spricht mit der RHEINPFALZ