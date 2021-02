„Siege sind im Sport wichtig. Sie stärken das Selbstbewusstsein.“ Marco Antwerpen, der neue Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, hat schon im Verlaufe des Derbys bei Waldhof Mannheim (2:0) vergangenen Samstag gespürt, wie seine Mannschaft immer selbstbewusster wurde. So will er das Team auch am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, Liveblog auf www.rheinpfalz.de) im Heimspiel gegen den FC Bayern München II sehen. „Wir haben in Mannheim gezeigt, dass wir auch auswärts wesentlich offensiver spielen können“, sagte der 49-Jährige am Donnerstag. Warum also nicht auch daheim? „Wir müssen von dem Weg überzeugt sein“, betonte Antwerpen.

Das bedeutet, eine „fußballerisch sehr gute Mannschaft“, so der Trainer, über eine „gute Zweikampfhärte“ zu beeindrucken, mutig zu spielen. Bayern II hat am Mittwochabend in einem höchst winterlichen Nachholspiel den FSV Zwickau mit 3:2 besiegt, hat als Tabellenzwölfter nun 27 Zähler auf dem Konto – drei mehr als der FCK. Die Münchner haben aber auch zwei Spiele weniger ausgetragen.

Lob für Hendrick Zuck

Lob gab es von Antwerpen für Hendrick Zuck, den der Trainer in Mannheim für so manchen überraschend als Linksverteidiger aufbot. „Er hat das sehr, sehr gut gemacht und löst viele Situationen mit seiner Erfahrung. Seine Leistung hat er mit dem Tor zum 1:0 gekrönt.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass der 30-Jährige auch am Samstag wieder auf dieser Position startet, ist hoch. Denn Antwerpen ließ bereits anklingen, dass er aktuell wenig Grund sieht, großartige Änderungen in der Startelf vorzunehmen. Neben den Langzeitverletzten Dominik Schad (Wadenbeinbruch), Lukas Gottwalt (Sprunggelenkfraktur), Nicolas Sessa (Muskelfaserriss) und Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) werden am Samstag auch Philipp Hercher (Oberschenkelverhärtung) und Neuzugang Felix Götze (Adduktorenprobleme) fehlen.

Austausch zwischen FCK, Polizei und Behörden

Einen Austausch gab es zwischenzeitlich zwischen Polizei, Ordnungsbehörden und FCK mit Blick auf die Feierlichkeiten nach dem 2:0-Derbysieg auf dem Betzenberg. Laut Polizei verhielten sich die Fans friedlich, behinderten aber den Straßenverkehr und hielten den Mindestabstand nicht ein. Teilweise sei auch keine Mund-Nasen-Abdeckung getragen worden. Polizei und das Ordnungsamt der Stadt ermitteln. „Es waren sehr konstruktive Gespräche. Dabei kam heraus, dass man sich künftig besser aufstellen möchte“, sagte FCK-Sprecher Stefan Roßkopf. Auch der Deutsche Fußball-Bund hat Ermittlungen aufgenommen. Antwerpen meinte mit Blick auf die Feier nach dem Sieg: „Wir sind Vorbilder. Wir haben gegen Bestimmungen verstoßen und sind sehr, sehr kritisch im Umgang mit der Aufarbeitung.“