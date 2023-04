Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das 2:2 am Samstag gegen den SV Meppen ist aufgearbeitet. Für den 1. FC Kaiserslautern steht in der Dritten Liga am Samstag ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Hansa Rostock an. Trainer Marco Antwerpen hat im Abstiegskampf klare Erwartungen an sein Team.

Noch lange nach Spielende saß das Trainerteam des 1. FC Kaiserslautern am Samstag in den Katakomben des Fritz-Walter-Stadions beisammen, analysierte – teilweise sehr emotional – das 2:2 gegen den SV Meppen.