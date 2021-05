Andy Schmid, Regisseur des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist froh, dass die Mannschaft wieder im Training steht. Fünf Mal hintereinander wurde der Schweizer zum besten Spieler der Saison gewählt. Der 36-Jährige glaubt an seine Mannschaft und will mit ihr wieder angreifen.

Herr Schmid, die Löwen sind seit einer Woche im Training. Es war Zeit, oder?

Ja, klar. Wir setzen durch den Sport auch ein Zeichen, dass es weitergeht. Man hat gesehen, dass die Menschheit sehr verwundbar ist. Deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit, dass wir wieder unseren Sport, unseren Beruf ausüben dürfen. Wir sind froh, dass wir wieder zurück sind.

Wie kamen Sie persönlich durch die belastenden Monate?

Ich habe das Privileg, dass ich keine Existenzprobleme habe. Man hat schon ein kleines Fragezeichen hinter die berufliche Zukunft gesetzt. Es war ja unklar, wann es wieder weitergeht. Ich habe viel Zeit zu Hause verbracht, viel Zeit mit der Familie. Das war das einzig Positive daran. Aber jetzt sind wir schon froh, dass wir zurück sind und es weitergeht. Und hoffentlich geht es weiter bergauf.

Volles Vertrauen in die Verantwortlichen

Es wird über Formate diskutiert, über den Spielplan, über die Anzahl der Fans, wird man den Handball im Oktober wiedererkennen?

Klar. Ich weiß nicht, warum man ihn nicht wiedererkennen soll. Die Welt wird sich weiterdrehen und der Handball wird genau so gespielt wie vorher. Wir haben schon Informationen, was den Spielplan betrifft. Wir machen uns auf eine sehr enge Taktung gefasst. Dazu sind wir bereit. Wir freuen uns, dass wir wieder spielen dürfen. Wir reden nicht darüber, wie viel wir spielen. Wir wollen einfach spielen. Und zu den Zuschauern: Wir hoffen natürlich, dass wir mit einer bestimmten Anzahl Zuschauer beginnen. Das macht ja unseren Sport auch aus. Ich habe vollstes Vertrauen in die Geschäftsführung, die Verantwortlichen der SAP-Arena und der HBL, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Priorität hat die Sicherheit der Leute, ich hoffe aber auch, dass man ein bisschen mutig ist.

Abgänge immer kompensiert

Es ist die erste Saison ohne Mads Mensah und Gedeón Guardiola ...

Ich bin jetzt das zehnte Jahr hier und wir hatten in all den Jahren immer wieder gewichtige Abgänge. Und wir haben sie immer wieder kompensiert. Klar ist es schade, dass die beiden Spieler nicht mehr bei uns sind. Wir sind im Hier und Jetzt und kriegen ja neue Spieler dazu.

Hatten Sie in den vergangenen Monaten die Zeit und ja: auch die Muße, zurückzuschauen? Die letzten beiden Spielzeiten liefen nicht nach Plan.

Das ist schon weit weg. Aber klar denkt man daran zurück. Das ist nun mal so: Wir hatten zuvor die Latte extrem hoch gelegt mit sehr erfolgreichen Jahren, mit vielen Titeln. Daran müssen wir uns messen lassen. So gesehen waren zwei Spielzeiten nicht so, wie man es von uns gewohnt ist. Solche Rückschläge gehören zum Sport dazu. Es geht nicht immer nur gerade aufwärts. Wir hoffen, das wir das Tal durchschritten haben.

Ein verlorenes halbes Jahr?

Die Zeit mit Trainer Kristjan Andrésson, war das ein halbes verlorenes Jahr? Wie bewertet Sie das?

Ich bin kein Freund davon, jede Saison bis ins Detail zu analysieren. Aber klar, wir haben vergangene Saison von Anfang an nicht so gespielt, wie wir das von uns wünschen. Deshalb hat der Klub auch die Reißleine gezogen. Und man hat damit auch ein Zeichen gesetzt, dass man als Verein nicht zufrieden ist. Das war eine wichtige Erfahrung für alle, jetzt gilt es, wieder anzugreifen.

Der THW Kiel hat sich mit Sander Sagosen verstärkt, die SG Flensburg-Handewitt holte Mads Mensah Larsen und Franz Semper. Es gibt Fans und Journalisten, die befürchten, dass die Löwen etwas abgehängt werden. Ihre Meinung?

Ich sehe das nicht so. Angst hat man sowieso nicht. Wir haben auch eine gute Mannschaft. Wir machen auch unsere Hausaufgaben, andere Klubs haben vielleicht andere finanzielle Mittel. Wir sind bei den Rhein-Neckar Löwen, wir schauen auf uns. Wir probieren, uns nicht mit anderen zu vergleichen. Wir haben unseren eigenen Stil, unsere eigene Mentalität, unsere eigenen Werte, die wir hier verkörpern. Das wollen wir genau so weiterführen.