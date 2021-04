Am Freitagnachmittag (3 Uhr deutscher Zeit) wird es im neuseeländischen Auckland ernst für die drei Herausforderer des Teams Neuseeland im Kampf um die älteste Segeltrophäe der Welt.

Im Prada-Cup ermittelt die Teams aus Großbritannien, Italien und den USA, wer ab dem 6. März im America’s Cup Match gegen den Titelverteidiger antritt. Die Testregatta vor Weihnachten hatte zwei Erkenntnisse gebracht: Das Team Neuseeland ist nach der starken Vorstellung der haushohe Favorit im America’s-Cup-Finale ab dem 6. März. Ben Ainslie und sein Team Großbritannien sind dagegen krasse Außenseiter im Rennen um den Finalplatz.

Die Briten kamen nach großen technischen Problemen überhaupt nicht in die Gänge. Gut drei Wochen hatte das Team um Ainslie Zeit, um die Probleme zu lösen. „Eat, sleep, test, repeat“ – essen, schlafen, testen, wiederholen – stand seither auf dem Tagesplan. Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben. „Wir haben viele Änderungen am Boot vorgenommen“, sagte Ainslie. „Das ist ein Spiel mit der Technik, deshalb kann ich nicht verraten, welche Änderungen das waren, aber natürlich sind sie bedeutend“, ergänzte der 43-Jährige. Beobachter der Tests zu Beginn der Woche notierten, dass die Briten mit neuem Mast und neuen Segeln unterwegs waren, massiv an Tempo zugelegt haben und jetzt konkurrenzfähig scheinen.

Zunächst zwölf Duelle

Zwölf Duelle gibt es zunächst, jedes Team tritt viermal an. Der Sieger der Serie zieht direkt in das Finale um den Prada Cup ein. Die beiden unterlegenen Teams ermitteln ab dem 29. Januar in einem Halbfinale den zweiten Finalisten. Die Finalisten stehen sich ab dem 13. Februar gegenüber. Wer als erstes sieben Siege verbucht, wird das Team Neuseeland im America’s-Cup-Match im März herausfordern.