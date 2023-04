Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch (2.12 Uhr deutscher Zeit) beginnt im Hafen von Auckland in Neuseeland das America’s Cup Match um die älteste Segeltrophäe der Welt. Das italienische Segelteam Luna Rossa fordert Titelverteidiger Neuseeland heraus. Die Männer an den Steuerrädern standen sich schon 2017 im 35. Cup-Finale gegenüber: James Spithill und Peter Burling.

Als der Australier James Spithill 2010 vor Valencia als Steuermann des US-amerikanischen BMW-Oracle-Teams den America’s Cup gewann, war er 30 Jahre alt und damit der jüngste Gewinner