Eine Online-Live-Diskussion zum 1. FC Kaiserslautern veranstaltet der SWR an diesem Mittwoch um 19 Uhr. Der FCK und sein Start in die Fußball-Zweitliga-Saison sind diesmal das Thema des digitalen Dialogformats „Mix-Talk“. Fans und andere Interessierte sollen in einem geschützten Raum mit klaren Regeln fair diskutieren. Es debattieren nach dem Zufallsprinzip immer zwei Menschen mit Pro- und Kontra-Meinung eine bestimmte Zeit miteinander, danach werden weitere Debatten-Paare per Zufall ausgewählt. Die Diskussion findet auf www.mixtalk.de statt.