Eitel Sonnenschein am eiskalten Mittwochabend: Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat mit dem 2:0 (0:0)-Sieg über Borussia Dortmund II einen Satz auf Rang zwei gemacht. Damit gerät die bevorstehende Partie am Samstag bei Liga-Primus 1. FC Magdeburg zu einem lupenreinen Spitzenspiel.

Minos Gouras macht’s mit links. Keine Minute war der Pfälzer in saarländischen Diensten am Mittwochabend auf dem Feld, als er die mit einem Mal am seidenen Fädchen hängende