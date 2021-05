Die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga ist der 1. FC Union Berlin. Der Aufsteiger des Vorjahres ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Beim 3:1 (0:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim überragte ein Routinier.

Vermutlich haben sich Trainer Urs Fischer und die Herren vom Vorstand am späten Montagabend erstmals so richtig vor Vergnügen auf die Schenkel geklopft. Es war ja schon eine etwas gewagte Rückholaktion. Max Kruse drehte bei Union so richtig auf, es war das beste Spiel des 32-Jährigen, seit er von Fenerbahçe Istanbul aus der Türkei in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Es war ein typischer Kruse. Der spielerisch so veranlagte Akteur trieb sich überall rum in der Offensive, war mal falscher Neuner, war mal falscher Zehner. Wie es eben so seine Art ist. .

Kruse uneigennützig

Kruse schoss das erste Tor mit einem Elfmeter selbst, bereitete die beiden anderen durch Joel Pohjanpalo und Cedric Teuchert vor. Vor allem beim finalen 3:1 war er sehr uneigennützig. „Ich bin froh, dass wir hier gewonnen haben. Für mich zählt nicht, ob ich den Ball selber rein mache, sondern dass wir das Spiel gewinnen“, sagte er. Vor dem letzten Treffer liefen er und Teuchert nach einem Konter alleine auf Torhüter Oliver Baumann zu, Kruse schob den Ball quer zu Teuchert, der keine Mühe hatte.

Damit kommt der frühere Werderaner schon auf fünf Scorerpunkte, nach und nach scheint er seinen Trainingsrückstand aufzuholen. „Er hat brutale Erfahrung und bringt Ruhe rein“, lobte Sebastian Griesbeck seinen Kollegen. Der Lebemann, der außerhalb des Spielfeldes immer mal für Schlagzeilen sorgte, pokerte am Montag nicht groß, machte sein Spiel. Kruse und Union, das passt.

Fischer: Man hat seine Qualität gesehen

„Ich glaube, er alleine macht den Unterschied nicht. Er braucht auch seine Mitspieler, um den Unterschied zu machen. Aber natürlich hat man beim 2:1 und 3:1 die Qualität von Max gesehen“, meinte Trainer Urs Fischer. Damit Kruse weiter Fortschritte mit seiner Fitness macht, ließ ihn Fischer auch bewusst 90 Minuten lang durchspielen. So scheint der Schachzug vom Sommer aufzugehen. Union zeigte sich im leeren Sinsheimer Stadion als gewachsene Einheit, spielte ruhig und abgeklärt. Das verflixte zweite Jahr nach dem Aufstieg dürfte mit solchen Auftritten absolut zu packen sein.

Hoffenheim in der Warteschleife

Die TSG 1899 Hoffenheim befindet sich nach dem glänzenden Start in der Warteschleife. Viermal hintereinander gab es keinen Sieg. Trainer Sebastian Hoeneß nannte die Rote Karte für Robert Skov nebst des Foulelfmeters als „spielentscheidend.“ Er betonte: „Das war ein wahnsinniger Nackenschlag.“ Skov bekam gestern vom DFB eine Sperre von einem Spiel. „Das Ergebnis ist sehr enttäuschend. Uns hat ein bisschen das Spielglück gefehlt. Elfmeter und Rote Karte haben das Spiel beeinflusst. Den Elfmeter kann man geben. Die Rote Karte ist ganz, ganz bitter. Bis zum 1:1 in Unterzahl haben wir toll gespielt“, meinte Kevin Akpoguma. Und Dennis Geiger fand: „Die zweite Halbzeit lief unheimlich bitter für uns. Die Mannschaft hat danach eine tolle Reaktion gezeigt.“

Bereits morgen geht es für die TSG 1899 in der Europa League weiter, dann gastiert Slovan Liberec in Sinsheim. International läuft es besser ...