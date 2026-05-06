Guter Start für die deutschen Tennisprofis in Rom! Es gibt einen lockeren und einen umkämpften Sieg.

Rom (dpa) - Daniel Altmaier hat beim Turnier in Rom mit einem Kraftakt die zweite Runde erreicht und damit ein deutsches Tennis-Duell mit Alexander Zverev perfekt gemacht. Altmaier rang beim Masters-1000-Event den Chinesen Zhang Zhizhen mit 4:6, 7:6 (7:3), 6:4 nieder. Der 27-Jährige verwandelte nach 2:22 Stunden seinen ersten Matchball.

Dabei hatte Altmaier bereits fast aussichtslos zurückgelegen. Im zweiten Satz schlug Zhang Zhizhen zum Matchgewinn auf und hatte beim Stand von 5:3 zwei Matchbälle. Doch Altmaier fand irgendwie einen Weg zurück. Im dritten Satz schaffte er zum 2:1 ein frühes Break und machte den Sieg etwas später perfekt.

Zverev hatte nach seiner klaren Finalniederlage in Madrid gegen Jannik Sinner ein paar Tage frei und in Rom zunächst ein Freilos. Nun kommt es am Freitag zum fünften Duell mit Altmaier, die Bilanz spricht mit 3:1 für Zverev.

Tatjana Maria ohne Mühe

Bei den Frauen schaffte Tatjana Maria mühelos den Sprung in Runde zwei. Die 38-Jährige gewann ihre Auftaktpartie gegen die Polin Magda Linette klar mit 6:0, 6:3. Dabei zeigte Maria eine überzeugende Leistung. Rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open in Paris brauchte die Nummer 54 der Welt nur 77 Minuten für ihren Erfolg.