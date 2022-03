Skispringerin Katharina Althaus muss nach überstandener Corona-Quarantäne weiter auf den ersten Podestplatz warten.

Oslo (dpa) - Die 25 Jahre alte Olympia-Zweite von Peking belegte in Oslo nach Sprüngen auf 119 und 123,5 Meter den fünften Platz, den sie am Tag zuvor auch im Mixed mit Juliane Seyfarth, Markus Eisenbichler und Karl Geiger geholt hatte. Den Tagessieg am Holmenkollen eroberte überraschend die Norwegerin Silje Opseth. Sie gewann vor der Slowenin Nika Kriznar und Sara Takanashi aus Japan.

„Es hat ganz ordentlich geklappt. Die Sprünge waren nicht ganz optimal, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem heutigen Tag“, sagte Althaus im ZDF. Die Allgäuerin freute sich vor allem über die Rückkehr der Fans. Hinter Althaus schaffte es keine weitere Athletin von Bundestrainer Maximilian Mechler unter die besten 20. Seyfarth (26.), Selina Freitag (28.) und Luisa Görlich (30.) holten immerhin noch Weltcup-Punkte. Am Sonntag steht zum Abschluss der Raw-Air-Tour ein weiteres Einzel in Oslo auf dem Programm.