Eigentlich wollte Gorazd Škof gar nicht mehr Handball spielen. Er hatte Bundesligist Eulen Ludwigshafen nur eine Saison aushelfen wollen. Es kam anders. Warum der 43 Jahre alte Slowene so wichtig ist – nicht nur auf dem Platz–, zeigte er beim ersten Saisonsieg am Donnerstag in Balingen.

Einer der Hauptdarsteller fehlte auf dem Bild. Nach dem 27:26 (13:14)-Erfolg der Eulen Ludwigshafen beim HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstagabend formierten sich die Spieler zu einem Siegerfoto. „Die Gang ist zurück“ titelte der Verein. Doch bei dem Schnappschuss fehlt einer der Sieggaranten: Gorazd Škof.

Der älteste Spieler der Handball-Bundesliga

Der Torwart der Eulen lag da schon auf der Massagebank und wurde vom Physiotherapeuten der Eulen behandelt. Škof ist 43 Jahre alt. Er ist mit Abstand der älteste Spieler bei den Eulen und auch der älteste Torwart in der Handball-Bundesliga. Da zwickt es schon mal an einigen Körperstellen. Das Alter aber war Škof am Donnerstag in Balingen nicht anzumerken. Er kam in der 37. Minute für Martin Tomovski. Škof hielt nicht viele Würfe, aber dafür die entscheidenden. Trainer Ben Matschke zählte Škof schließlich zu den Matchwinnern in seiner Analyse. „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Aktionen, die wenig Erfolg brachten, doch in der zweiten Halbzeit haben wir einfache Tore erzielt und schnell gespielt“, sagte Škof.

Eine Frohnatur

Gorazd Škof ist die Frohnatur bei den Eulen Ludwigshafen. Er ist impulsiv, rüttelt seine Mitspieler wach, stürmt mal aus dem Tor, um seinen Vorderleuten Anweisungen zu geben. Ratschläge gibt er auch Martin Tomovski. Der soll die Zukunft der Eulen im Tor werden. „Martin stresst sich zu sehr. Er studiert alle Videos, alle Würfe. Da setzt er sich zu sehr unter Druck. Das hat man in Balingen gesehen“, sagt Škof und schiebt schmunzelnd hinterher: „Ich könnte sein Vater sein.“

Die väterliche Rolle wurde nach dem Sieg in Balingen offensichtlich. Kurz vor der Abfahrt nach Ludwigshafen schnappte sich Max Neuhaus eine Flasche Bier aus der Kiste. „Nur zwei sollst du trinken hat der Coach gesagt, okay?“, sagte Škof. Er weiß, was dem Körper gut tut und was weniger.

Mittlerweile auch Hausmann

Škof kam vor eineinhalb Jahren zu den Eulen. Er wohnt alleine in Ludwigshafen. Seine Frau, eine Zahnärztin, lebt in Slowenien. „Ich koche, wasche und bügele“, erzählt Škof. Die Hausmann-Tätigkeiten hat er sich in den vergangenen drei bis vier Jahren angeeignet. Seit dieser Zeit tingelt er alleine durch Handball-Europa. Beim Kochen macht er Fortschritte. „Viel Fisch gibt es“, sagt er, „aber nur mit gutem Olivenöl. Das bekomme ich aus Kroatien und Griechenland.“ Nach dieser Saison soll dann endgültig Schluss sein, sagt Škof. Das hat er vorige Runde auch gemeint und ließ sich überreden ...