An Dramatik war diese Partie kaum zu überbieten. Man nennt sie die „Mutter aller Niederlagen“. In 102 Sekunden wurde alles auf den Kopf gestellt. Manchester United himmelhoch jauchzend, Bayern München zu Tode betrübt. Der Abend des 26. Mai 1999 im Camp Nou zu Barcelona – es war in vielerlei Hinsicht ein denkwürdiges Champions-League-Finale.

Um dieses Spiel ranken so viele kuriose Geschichten – man könnte ein Buch darüber schreiben. Meine ganz persönliche Story passt auf eine Drittelseite RHEINPFALZ.