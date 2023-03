Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Punktgleich gingen der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am 29. April 1978 in den letzten Spieltag. Der FC war zehn Tore besser. Dann aber begann das Wettschießen.

Das fast schon entschiedene Titelrennen geriet am Finaltag doch noch zum Zielfotoentscheid. Dabei sah es am vorletzten Spieltag lange so aus, als wäre alles geklärt: Borussia Mönchengladbach