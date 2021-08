Man kann wirklich nicht behaupten, Roberto Boninsegna hätte in seiner Vita als Fußballprofi keine Erfolge verzeichnet. Nein, der heute 76-jährige Italiener bestritt 366 Spiele in der Serie A und erzielte 163 Tore, er wurde einmal italienischer Meister mit Inter Mailand und zweimal mit Juventus Turin, 1970 erreichte er mit der Squadra Azurra in Mexiko das Endspiel der WM; beim legendären Halbfinale gegen Deutschland erzielte er das erste von vier italienischen Toren.

Und doch war es ein anderer Vortrag Boninsegnas, der ihn vor allem bei der deutschen Zuseherschaft gleichermaßen unsterblich wie unbeliebt gemacht und das Klischee vom theatralischen, den sterbenden Schwan mimenden Italo-Fußballer geprägt hat. Am 20. Oktober 1971 treffen im Europapokal der Landesmeister Borussia Mönchengladbach und Inter Milano aufeinander. 28 Minuten sind gespielt, als eine Coladose von der Haupttribüne hinunter auf den Rasen segelt und Boninsegna streift. Bis zum heutigen Tage ist nicht ermittelt, ob das Behältnis leer oder voll war, auch der Übeltäter blieb geschickt in der Deckung.

Nur Schauspielerei von Boninsegna?

Volker Klüttermann, einst Ordner auf dem Bökelberg und in der Nähe des Tatorts postiert, erzählte dem „Kölner Stadtanzeiger“, er habe klar sehen können, dass die Dose Boninsegna nicht am Kopf getroffen habe. Es habe sich um einen Akt reiner Schauspielerei gehandelt, sagte er. Boninsegnas damaliger Schattenmann Luggi Müller schätzt den Hergang identisch ein. Erst auf Zuruf eines Mitspielers sei der Stürmer darniedergesunken, sagt der Borusse. Als der Inter-Mannschaftsarzt und ein Betreuer aufs Feld gekommen seien, habe Boninsegna aufstehen wollen, „aber der italienische Betreuer drückte ihn wieder runter“.

Jef Dorpmans, Referee aus den Niederlanden, unterbricht die Partie und diskutiert mit seinen Assistenten über einen Abbruch. Sieben Minuten später pfeift er wieder an. Boninsegna wird in der Kabine derweil ohnmächtig (angeblich) und lässt seine „Platzwunde“ versorgen, auf dem Feld wird Inter von der Borussia filetiert. Ein famoser Günter Netzer dirigiert die „Fohlen“ zu einem 7:1. Ulrik Le Fevre, damals der dänische Sturmkollege von Jupp Heynckes, schwärmte später, es sei das schönste Spiel gewesen, das der Bökelberg je gesehen habe.

Neuauflage mit einem Opfer

Eine Woche danach annulliert die Uefa die Partie. Neuauflage in einem „neutralen Land“. Die Wahl fällt auf West-Berlin. Endstand 0:0. Während der 90 Minuten manifestieren die Italiener ein weiteres Image, das des heimtückischen Treters. Sie üben Rache für die Schmach. „Vorbild“ auch hier: Boninsegna. Er bricht Luggi Müller das Schienbein. Im Rückspiel unterliegt die Borussia 2:4. Die Elf des legendären Hennes Weisweiler war Opfer eines schändlichen Akts geworden.

Schiedsrichter Dorpmans bekam die Coladose am 20. Oktober 1971 nach Spielende von der Polizei überreicht, er nahm sie mit nach Hause und vermachte sie später seinem Klub Vitesse Arnheim. Inzwischen ist sie nach Mönchengladbach zurückgekehrt. Sie ruht sanft im Museum, der „FohlenWelt“.

Filmpartner von Terence Hill

Roberto Boninsegna übrigens bekleidete 1983 eine kleine Rolle in dem Streifen „Keiner haut wie Don Camillo“, mit Terence Hill als Hauptdarsteller. Gladbacher Fußballfans wünschen sich noch heute, Bud Spencers legendärer Filmpartner möge ein paar kräftige Schellen verteilt haben.

Der Kalender

DIE RHEINPFALZ feiert 2020 ihren 75. Geburtstag. In unserem Jubiläumskalender erinnern wir jeweils an ein besonderes Ereignis oder eine ungewöhnliche Geschichte aus den vergangenen 75 Jahren.