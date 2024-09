„Seil auf – spannen - fertig – pull“ – das Kommando der Kampfrichter war am Wochenende oft zu hören. Denn immerhin 24 Nationen gastierten im alten Waldhof-Stadion am Alsenweg zur WM im Tauziehen. Nun ist der Rasen umgepflügt.

Haltestelle Waldhof Nord an der Mannheimer Straßenbahnlinie eins. Auf einem weißen Schild steht in schwarzen Buchstaben „Sportarena“, darunter „Tug of War“.