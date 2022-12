Bis heute haben 19 Dänen für Borussia Mönchengladbach gespielt. Keiner hat die ruhmreichen Jahre der Rheinländer geprägt wie Simonsen, der an diesem Donnerstag 70 Jahre alt wird.

Als Allan Simonsen 1972 im Alter von 19 Jahren aus seiner dänischen Heimatkommune Vejle nach Mönchengladbach kommt, wird ihm erst einmal ein gerüttelt Maß an Neckerei zuteil. Günter Netzer ist zu diesem Zeitpunkt schon ein gestandener Profi und mit 1,78 Metern Körperlänge zwar kein Hüne, aber doch um einiges größer als Simonsen, der gerade mal 1,65 Meter misst und mit seiner hageren Gestalt etwas zerbrechlich daherkommt. Simonsen erinnert sich an die verbalen Seitenhiebe noch sehr genau.

„Verpflichten wir jetzt schon Kindergartenkinder?“, habe Netzer ausgerufen. Mit der Zeit, sagt Simonsen, habe er mitbekommen, dass hinter seinem Rücken der Flachs blühe. Beeinflusst hat ihn das nicht: „Ich hatte nie einen Komplex oder derartiges. Ich wusste stets um mein großes Talent und dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, ehe es explodiert.“

Tatsächlich gestaltet sich die Anfangszeit schwierig. Simonsen hat Probleme mit der rauen Gangart in der Bundesliga und auch mit den Anforderungen, die sein Trainer Hennes Weisweiler an ihn stellt. „Weisweiler war fantastisch. Er konnte hervorragend mit jungen Spielern arbeiten“, erzählt Simonsen, „das Training bei ihm war allerdings hart. Ich war es gewohnt, in Dänemark zweimal die Woche zu trainieren – und trainierte bei Gladbach zweimal am Tag.“

Kein Kaufinteressent – ein Glücksfall

In den ersten beiden Spielzeiten kommt der Außenstürmer nur 17 Mal zum Einsatz und steht zum Verkauf. Dass sich kein Interessent findet, soll für die Borussia ein Glücksfall sein. In der Saison 1974/75 startet Simonsen durch. Er wird in allen 34 Partien eingesetzt, erzielt 18 Treffer und bildet mit Jupp Heynckes (27 Tore, Torschützenkönig) und Henning Jensen (13) eine der erfolgreichsten Sturmreihen der Liga. Im Unterschied zu Simonsen plagen seinen dänischen Landsmann Jensen keinerlei Integrationsprobleme. 33 Spiele bestreitet er in seiner ersten Saison, erzielt elf Tore. Artistische Kopfbälle, spektakuläre Schüsse: Jensens Auftritte haben großen Unterhaltungswert. Hennes Weisweiler beschreibt ihn süffisant so: „Er deckt zwar nicht, aber kaum einer kann auch ihn decken.“

Der 2017 verstorbene Jensen ist einer von 19 Dänen, die bis zum heutigen Tage für die Rheinländer aufgelaufen sind. Der in diesem Sommer verpflichtete Oscar Fraulo, 19 Jahre jung, ist der neueste Import aus dem Nachbarland. Der erste war Ulrik le Fevre 1969. Auch er stammt aus Vejle.

Ein Finaltor in allen drei Cup-Wettbewerben

Kein Däne jedoch hat in Mönchengladbach solche Spuren hinterlassen wie Simonsen. Mit der Borussia wird er dreimal Meister, stemmt einmal den DFB-Pokal in die Luft, holt zwei Uefa-Cups und steht im Finale des Europapokals der Landesmeister 1977. Die Borussia unterliegt dem FC Liverpool 1:3, Simonsen trifft zum 1:1-Ausgleich. In jenem Jahr wird ihm auch der vom Fußball-Magazin „France Football“ verliehene Ballon d’Or als bester Spieler des Kalenderjahres überreicht.

Der kleine große Däne firmiert als einziger Fußballer der Geschichte, der jeweils ein Tor in den Finals des Uefa-Cup, des Europapokals der Landesmeister und des Pokals der Pokalsieger (1982 mit dem FC Barcelona) markiert hat. „Das Erfolgsgeheimnis war, dass ich Spaß am Spiel hatte. Ich liebte das Spiel“, sagt Simonsen.

Ein Rotwein im „La Loca“

Der trotz seiner 1,65 Meter erstaunlich kopfballstarke Simonsen hat sich weitgehend aus dem Fußball zurückgezogen. Viel lieber genießt er sein Leben als Ruheständler mit einem Café Americano mit Rohrzucker oder dem argentinischen Rotwein, die er im Latino-Viertel von Vejle trinkt. Dort, vor allem im „La Loca“, einem schnuckeligen Café im Ambiente von Buenos Aires der 1920er- und 1930er-Jahre, ist Simonsen oft zu finden. Besitzerin Mariana Andrea Soria schätzt den einstigen Flügelflitzer sehr.

Simonsen ist Kunde, Nachbar, Freund. „Er hat das Herz am rechten Fleck. Alle Welt möchte mit ihm über Fußball reden, und manchmal ist es einfach zu viel. Er möchte abschalten“, erzählt Soria der „Rheinischen Post“: „Er hat es nicht nötig, mit seiner Bekanntheit hausieren zu gehen. Allan ist eine sehr bescheidene Person.“ An diesem Donnerstag wird Alan Simonsen 70 Jahre alt. Es ist gut vorstellbar, dass er seinen Ehrentag ohne Bohei im „La Loca“ verbringt.