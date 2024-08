Alexander Zverev ist als Titelverteidiger im Viertelfinale der Männer bei Olympia ausgeschieden. Gegen Lorenzo Musetti konnte sich Zverev nicht durchsetzen. Der Start ging auch an den Italiener, dem zu Beginn fast alles gelang. So ging der erste Satz mit 5:7 an Musetti. Der zweite Satz lieferte das gleiche Ergebnis und damit war das Aus von Zverev besiegelt. Da im zweiten Satz das Dach eingefahren werden musste, führte dies zu einer längeren Unterbrechung. Auch der Spanier Carlos Alcaraz setzt sich gegen Tommy Paul im Viertelfinale durch.