Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier in Miami problemlos die nächste Runde erreicht. Der 28-Jährige ist der einzige noch aktive deutsche Spieler beim Masters-Turnier.

Miami (dpa) - Der beste deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Miami nach einem 6:2, 6:4-Sieg über den Qualifikanten Martin Damm aus den USA die dritte Runde erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Zverev hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Zverev nahm Damm in beiden Sätzen direkt dessen erstes Aufschlagspiel ab, musste selbst kein Break abgeben und verwandelte nach 1:09 Stunden seinen ersten Matchball. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den kroatischen Routinier Marin Cilic.

Zverev ist der einzige noch aktive deutsche Tennisspieler beim Turnier im Miami. Bei den Männern sind in der ersten Runde Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ausgeschieden, bei den Frauen verloren Ella Seidel, Eva Lys und Tatjana Maria ihre Auftaktspiele. Für Laura Siegemund kam nach großem Kampf in der zweiten Runde das Aus.