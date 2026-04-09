Zweites Spiel, zweiter Sieg: Alexander Zverev kommt auf dem geliebten Sand in Schwung. Nun geht es gegen einen aufstrebenden Publikumsliebling.

Monte-Carlo (dpa) - Alexander Zverev hat beim Sandplatz-Turnier in Monte-Carlo ohne große Mühe das Viertelfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann in seiner Wahlheimat das Achtelfinale gegen den Belgier Zizou Bergs mit 6:2, 7:5 und zeigte sich im Vergleich zu seinem Auftaktmatch gegen den Chilenen Cristian Garín deutlich verbessert. Gegen Garín hatte Zverev nur mit viel Mühe in drei Sätzen ein frühes Aus zum Start der von ihm geliebten Sandplatz-Saison vermieden.

«Es war definitiv ein besseres Spiel als zum Auftakt», sagte Zverev. «Es ist bei weitem noch nicht perfekt, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung.» Nach 1:51 Stunden machte der Weltranglisten-Dritte das Weiterkommen perfekt. Zverev trifft nun auf den Brasilianer Joao Fonseca.

Gegen Bergs machte es Zverev am Ende etwas spannender als nötig. Beim Stand von 5:4 schlug der gebürtige Hamburger bereits zum Matchgewinn auf, gab dann aber seinen Aufschlag ab. Doch die Phase der Unkonzentriertheit dauerte nicht lange. Zverev schaffte ein schnelles Re-Break und nutzte wenig später seinen zweiten Matchball.