Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Und am Ende jubelt im Eishockey wieder einmal – Mannheim. Die Adler gewannen am Montagabend auch das vierte Saisonduell mit dem EHC Red Bull München. 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) bezwang die Mannschaft von Trainer Pavel Gross durch Tore von Nico Krämmer und Florian Elias den Verfolger aus Bayern. Einen großen Anteil am Erfolg des Tabellenführers hatte einmal mehr ein Torhüter.

„Felix war der beste Mann auf dem Eis“, lobte Gross seinen Schlussmann. Kein Wunder, Brückmann parierte gegen die Münchener alle 29 Schüsse auf sein Tor und feierte