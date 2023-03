Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Adler Mannheim zahlten die Zeche für die starken Signale, die der Klub an die zauderende Deutsche Eishockey-Liga gesendet hatte.

Jetzt ist es doch passiert – genau dann, als es überhaupt nicht passte. Nur einmal in dieser Eishockey-Saison haben die Adler Mannheim zwei Partien am Stück verloren. Was in einer normalen