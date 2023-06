Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einfach so weitermachen wie bisher? Zunächst bleibt den Spielern der Adler Mannheim und ihrem Trainerstab nach der erneuten Verschiebung des Saisonstarts ja keine Wahl. Aber in Coach Pavel Gross brodelt’s natürlich. Trotzdem will r positiv bleiben.

Dass die Deutsche Eishockey-Liga wegen eines Finanzlochs von 60 Millionen Euro und fehlender Perspektiven auf mehr als 20 Prozent Hallenauslastung den Rundenauftakt am 13. November wie befürchtet