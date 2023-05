Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Pavel Gross als Trainer der Adler Mannheim mal eine Wutrede hält, was er ja wahrlich nicht oft tun muss, dann immer in ruhigem, aber prägnantem Ton. Was die Aussagen sogar noch schärfer macht als cholerische Brüllerei es leisten könnte. So auch nach der jüngsten Schlappe im Topspiel.

Wenn Gross einen Satz mit den Worten „das muss ich ganz ehrlich sagen“ einleitet oder beendet, dann wird es gefährlich. Der 52-Jährige macht ohnehin selten aus seinem