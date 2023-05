Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Wochenbeginn warten auf die Adler Mannheim erneut zwei Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen in der Deutschen Eishockey-Liga. Los geht es am Montag, 18.30 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters. Am Dienstag, 20.30 Uhr (beides live bei Magenta Sport) ist die Düsseldorfer EG zu Gast in der SAP-Arena.

Mit den ersten drei Partien der Verzahnungsrunde gegen die Mannschaften aus der Nordstaffel war Adler-Trainer Pavel Gross nur bedingt zufrieden. Vor allem die Torausbeute – den Adlern gelangen in diesen