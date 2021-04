Im ersten Spiel der Halbfinalserie um die Deutsche Eishockeymeisterschaft haben die Adler Mannheim die Grizzlys Wolfsburg am Montagabend mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) bezwungen, gingen damit in der maximal drei Spiele langen Serie mit 1:0 in Führung. Andrew Desjardins (14.) brachte die Mannheimer in Front, fälschte einen Schuss von Markus Eisenschmid in doppelter Überzahl entscheidend ab. Einen Mann mehr hatten auch die Wolfsburger auf dem Eis, als Spencer Machacek (24.) zum Ausgleich traf. Auch die erneute Adler-Führung war ein Überzahltreffer: Matthias Plachta bediente Sturmpartner Ben Smith mustergültig (36.). Eine glückliche Führung, weil die Gäste kurz vor Drittelende durch Gerrit Fauser und Pekka Jormakka gleich zwei Mal an Pfosten und Latte scheiterten. Im Schlussabschnitt war Routinier Felix Schütz bei einem der wenigen Angriffe (54.) zur Stelle. Ben Smith traf schließlich zum 4:1 (59.) ins verwaiste Netz.