Die Adler Mannheim feierten am Donnerstagabend den zweiten Sieg binnen vier Tagen gegen die Iserlohn Roosters. Mit 4:2 (1:1, 2:0 ,1:1) gewann das Team von Coach Pavel Gross verdientermaßen im Sauerland. Die Adler zeigten von Beginn an, dass sie heiß auf den zweiten Erfolg gegen die Roosters waren. Nach nur zwei Minuten zappelte der Puck erstmals im Iserlohner Netz: David Wolf hatte getroffen. Joel Lowry glich zwischenzeitlich für die Roosters aus (6.). Dabei blieb es vorerst – bis zur 33. Spielminute. Dann traf erneut Wolf, der zuvor am Pfosten gescheitert war.

Torwart Endras entnervt Iserlohn

Wieder nur vier Minuten später erhöhte Tommi Huhtala auf 3:1. Doch die Roosters hatten die Chancen in „doppelter“ Überzahl, scheiterten jedoch an Endras und dem eigenen Unvermögen. Wie es richtig geht, zeigte Brendan Shinnimin in der 43. Spielminute und schoss die Adler zum 4:1 – die Vorentscheidung. Die Roosters kamen durch Casey Baileys Treffer ledglich zum 2:4.