Sie können sich in diesem Sommer ja auch etwas Zeit lassen. „Wir werden langsam ab Mittwoch aufs Eis gehen“, kündigte Adler-Cheftrainer Pavel Gross am Wochenende an. Die Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) beginnt wegen der Corona-Pandemie deutlich später. Und deshalb sind natürlich auch längst nicht alle Spieler schon in Mannheim.

Einige junge Spieler und auch Rekonvaleszent Markus Eisenschmid haben ihre Schlittschuhe zu Beginn der Woche schon eingelaufen. Am Mittwoch wird Gross erstmals eine größere Gruppe auf dem Eis der kleinen Nebenhalle der SAP-Arena begrüßen. Zuschauer sind wegen der Corona-Beschränkungen nicht zugelassen. Von den Nordamerikanern sind nur Thomas Larkin und Mark Katic bereits in Mannheim. Ben Smith zum Beispiel geht davon aus, in etwa drei Wochen einzufliegen – wie die anderen auch wird er sich wohl danach zunächst in Quarantäne begeben müssen.

Saisonstart erst Mitte November?

Aber der Zeitplan bietet ja zwangsläufig noch Luft. Die DEL-Saison wird statt am 18. September nun nicht vor Anfang November beginnen, inzwischen ist sogar eher von Mitte November die Rede. Wie alle Klubs basteln die Adler an einem Konzept, um mit einer gewissen Anzahl an Zuschauern starten zu können. Klar ist jetzt schon: Die Play-off-Runden ab dem Viertelfinale sollen vom Modus „Best of seven“ auf „Best of five“ verkürzt werden, um die Flut an Partien überhaupt bewältigen zu können.

Den Fans wurden derweil bereits die immer heiß ersehnten neuen Trikots vorgestellt – diesmal aber nur im Internet und nicht wie üblich bei einer Party vor der Arena. Ein auffallendes Merkmal: ein schwarzer Udo-Aufnäher am linken Ärmel auf allen drei Trikot-Varianten, um dem am 1. Juli verstorbenen Hallensprecher Udo Scholz zu gedenken.