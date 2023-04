Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tabellarisch gesehen war die 2:3-Verlängerungsniederlage der Adler Mannheim bei Absteiger Krefeld Pinguine bedeutungslos. Aber kurz vor dem Start in die Play-offs trat nach zuvor zwei Siegen unter dem neuen Trainer Bill Stewart ein altes Problem zutage. Fragen und Antworten vor der entscheidenden Saisonphase im Eishockey.

Was hat der neue Trainer bei den Adlern in seinen nur drei Punktspielen vor den Play-offs bewirkt?

In erster Linie mal den Stimmungsumschwung. „Die Atmosphäre in der Kabine in der letzten