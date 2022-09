Internationale Erfolge? Gehen auch ohne die Champions Hockey League, für die sich die Adler Mannheim in diesem Jahr ja nicht qualifiziert haben. In Österreich jedenfalls feierte die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am Wochenende eine gelungene Generalprobe.

Nicht nur, dass mit zwei Siegen die Energie Steiermark Trophy in Graz gewonnen wurde – die Adler stellten wenige Tage vor ihrem Saisonstart in die Deutsche Eishockey-Liga (Freitag, 19.30 Uhr, zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings) auch den MVP des Turniers, also den wertvollsten Stürmer. Und das kommt für den geehrten Stefan Loibl nicht von ungefähr, denn der Stürmer sieht sich durch seinen Abstecher in der vergangenen Saison in Schwedens Eliteliga noch mal gereift und buchstäblich als kompletteren Spieler. „Ich bin schneller geworden, stärker auch beim Bully. Ich kann jetzt mein bestes Eishockey Spielen“, sagt der 26-Jährige.

Wolf tütet den „Titel“ ein

Ohne die angeschlagenen Joonas Lehtivuori, Tyler Gaudet, Philipp Preto sowie im Finale auch Simon Thiel gewannen die Adler in Österreich die beiden letzten Tests vor dem DEL-Auftakt. Zunächst 5:3 gegen Gastgeber Graz 99ers, dann 4:2 gegen HK Nitra aus der Slowakei. Im Endspiel am Samstagabend boten die Mannheimer im Mittelabschnitt vielleicht ihr bestes Drittel der gesamten Vorbereitung. Trotzdem schmolz die 2:0-Führung nach Toren von Nigel Dawes und Luca Tosto noch mal dahin, David Wolf rettete per Doppelpack – erst im Powerplay, dann mit einem Schuss ins leere Tor – den Turniererfolg.