In der Deutschen Eishockey-Liga gab es schon rassige Derbyduelle zwischen den Adler Mannheim und den Löwen Frankfurt. Spiele, bei denen es auf dem Eis, aber auch auf den Rängen knisterte. Das erste Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams in dieser Spielzeit wird es aus Sicht der Mannheimer nicht in die Aufzählung der denkwürdigen Partien schaffen.

Fleiß allein ist noch lange kein Erfolgsgarant. Das verdeutlichte mal Kult-Trainer Jürgen Klopp: