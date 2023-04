Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Adler Mannheim nähern sich Schritt für Schritt ihrer Form für die Play-off-Runde in der Deutschen Eishockey-Liga. „Wir müssen jetzt die engen Spiele gewinnen“, erklärte Trainer Pavel Gross nach dem 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)-Erfolg über den ERC Ingolstadt. Vier Siege nun in Folge – ein Signal an den kommenden Gegner.

Zum zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden standen sich beide Mannschaften gegenüber. Beide Male hieß der Sieger: Mannheim. Doch während die Adler an der Donau ins