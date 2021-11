Auch im fünften Spiel seit dem Corona-Ausbruch in ihrer Mannschaftskabine ergaben sich die extrem dezimierten Adler Mannheim nicht in ihr Schicksal. Dennoch gab’s am Freitagabend wettbewerbsübergreifend die fünfte Niederlage in Folge – ein 3:4 (0:1, 1:1, 2:2) bei den Pinguins Bremerhaven.

Mit dauerhaft nur drei Reihen ist das schon eine Qual. „Wir müssen besser im System spielen, mehr laufen, auch wenn’s schwer ist“, wusste Jungstürmer Florian Elias zur zweiten Spielpause der Partie, als seine Adler in Bremerhaven durchaus noch eine Chance auf etwas Zählbares hatten - auf zumindest den ersten Punkt nach zuletzt vier Niederlagen in Serie (inklusive Champions Hockey League). Ohne die an Corona Erkrankten und zudem drei verletzte Stammkräfte zeigten die Mannheimer im hohen Norden aber lange eine defensiv starke und disziplinierte Leistung.

Gegentreffer in Überzahl

Umso ärgerlicher, dass sie in Überzahl durch einen Scheibenverlust Nigel Dawes’ ins Hintertreffen gerieten: Dominik Uher nutzte den Konter zum 1:0. Im Mittelabschnitt legte Ziga Jeglic mit einem tollen Solo das 2:0 nach, ehe Thomas Larkin im Nachschuss die Hoffnungen der Gäste nährte. Wie sie den Rückstand wegsteckten, gefiel auch Cheftrainer Pavel Gross, der nach überstandener Corona-Quarantäne wieder hinter der Bande stand. Lean Bergmann mit einem tollen Tor und Markus Eisenschmid sorgten für die eigene 3:2-Führung. Doch dann schlugen die naturgemäß frischeren, weil weniger strapazierten Bremerhavener zurück: Bruggisser und Andersen stellten das Resultat auf 4:3. Die Adler konnten nicht mehr reagieren, und als Markus Eisenschmid kurz vor Schluss auf die Strafbank musste, war’s das praktisch.

Immerhin: Im Topspiel der Deutschen Eishockey-Liga am Sonntag (17 Uhr) gegen den EHC Red Bull München könnten die Stürmer Andrew Desjardins und Matthias Plachta ins Mannheimer Team zurückkehren.