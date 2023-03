Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Erfolg über die Grizzlys Wolfsburg machten die Adler Mannheim den ersten Schritt in Richtung Finale um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockeyliga. Der entscheidende zweite könnte am Mittwoch folgen.

Manchmal zählt im Sport nicht nur, dass man Tore schießt, sondern der Zeitpunkt ist mindestens genau so wichtig. Zum Auftakt der Halbfinalserie fanden die Adler am Montagabend dafür die nahezu perfekte Balance,