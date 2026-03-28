Die Adler Mannheim gewinnen in Bremerhaven und führen in der Viertelfinalserie mit 2:0.

Zach Solow erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer für die Adler. Ein wichtiger Erfolg, der aber nicht überzubewerten ist. „Klar steht es jetzt 2:0, aber wir brauchen vier Siege“, ordnete Stürmer Justin Schütz ein. Der nächste Schritt soll am Sonntag (16.30 Uhr) in der SAP-Arena erfolgen. „Bremerhaven wird sicher stark aus der Kabine kommen und wir werden bereit sein“, kündigte Solow an.

Ungewöhnlich und beinahe ein Schuldeingeständnis: Die DEL hatte, entgegen den üblichen Gepflogenheiten, vor dem Spiel die Schiedsrichter getauscht. Anstelle von Ghislain Herbert und Zsombor Pálkövi, die am Mittwoch insgesamt 66 Strafminuten verteilten, Sirko Hunnius und André Schrader zur Spielleitung nach Bremerhaven beordert.

Tom Kühnhackls Bauchgefühl

Vor allem die Gastgeber waren damit zum Ende nicht glücklich – im Gegensatz zu den Adlern. Für die hatte Tom Kühnhackl das richtige Bauchgefühl. Der Routinier skizzierte schon vorab den Spielverlauf. „Wir müssen die ersten zehn Minuten überstehen und die Special Teams machen wahrscheinlich den Unterschied aus“, vermutete er. Ein Volltreffer – nicht nur, weil bei Solows goldenem Tor (66.) ein Adler mehr auf dem Eis stand.

Genau darüber echauffierten sich im Anschluss die Fans der Gastgeber. Schiedsrichter André Schrader hatte gesehen, dass Vladimir Eminger den durchstartenden John Gilmour mit seinem Schläger an der linken Schlittschuhkufe erwischt hatte und den Bremerhavener auf die Strafbank geschickt. Was folgte, war das zweite Überzahltor im zweiten Überzahlspiel für die Mannheimer. Eine Quote von 100 Prozent in Überzahl sind der Traum eines Trainers in den Play-offs.

„Es ist sehr schwer, hier zu gewinnen. Wir wussten, dass Bremerhaven stark rauskommt, aber wir hatten unsere Emotionen im Griff“, sagte Adler-Coach Dallas Eakins.

Unterzahlspiel verbesserungswürdig

Nicht ganz zufrieden konnte er mit dem Unterzahlspiel seiner Mannschaft sein, denn auch die Pinguins hatten bei zweieinhalb Treffern numerische Überzahl. Das „halbe“ Überzahltor war dabei das 2:2, denn William Worge Kreü war da zwar schon wieder von der Strafbank zurück.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.



